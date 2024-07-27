Обе модификации имеют схожие характеристики, но по ряду параметров различаются.

Компания Lenovo официально представляет в Китае свой новый планшет Xiaoxin Pad Pro 12.7, доступный в двух вариантах, один из которых разработан для комфортного чтения, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 выпускается в двух версиях — стандартной и Comfort Edition. По ряду ключевых параметров оба варианта имеют одинаковые характеристики, но последний фокусируется на обеспечении более приятного и комфортного чтения, что достигается благодаря использованию технологии «комфортного мягкого света», повышающей плавность прикосновения на 70 % и обеспечивающей текстуру, похожую на бумагу — как заявляет производитель, модификация Comfort Edition увеличивает «бумажную реалистичность» на 63%, что способно привлечь пользователей, подолгу читающих электронные книги или документы.

Ещё одним различием между двумя вариантами является конфигурация памяти — обе версии предлагаются с 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти, но стандартная модификация может предоставить опцию с 12 ГБ ОЗУ и 256-ГБ хранилищем.

В остальном же характеристики новинок схожи — оба варианта оснащаются чипсетом MediaTek Dimensity 8300, 12.7-дюймовым дисплеем с разрешением 2.9K, плавной частотой обновления 144 Гц и поддержкой Dolby Vision, ёмким аккумулятором на 10 200 мА·ч, поддерживающим быструю 45-Вт зарядку, и четырьмя динамиками, к созданию которых приложили руку специалисты JBL.

Кроме того, имеется поддержка стилуса с низкой задержкой, для версии Comfort Edition составляющей 9.6 мс. Управление осуществляется ПО Lenovo Xiaotian Beta, судя по всему, предназначенном для китайского рынка.

Стоимость стандартной версии планшета Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 составляет 2099 юаней (290 долларов) за модификацию с 8 ГБ ОЗУ и 128-ГБ накопителем, вариант с 8 ГБ+256 ГБ оценён в 2199 юаней (303 доллара), а конфигурация 12 ГБ+256 ГБ стоит 2499 юаней (345 долларов). Модель Comfort Edition с 8 ГБ ОЗУ и 128-ГБ хранилищем предлагается за 2399 юаней (331 доллар), а за версию 8 ГБ+256 ГБ просят 2599 юаней (358 долларов). Новинки поступят в продажу с 27 июля по 2 августа.