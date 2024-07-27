Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Lenovo выпускает планшет Xiaoxin Pad Pro 12.7 в версии для комфортного чтения и стандартном варианте
Обе модификации имеют схожие характеристики, но по ряду параметров различаются.

Компания Lenovo официально представляет в Китае свой новый планшет Xiaoxin Pad Pro 12.7, доступный в двух вариантах, один из которых разработан для комфортного чтения, говорится в материале сайта Gizmochina.

реклама

Источник фото: Gizmochina

Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 выпускается в двух версиях — стандартной и Comfort Edition. По ряду ключевых параметров оба варианта имеют одинаковые характеристики, но последний фокусируется на обеспечении более приятного и комфортного чтения, что достигается благодаря использованию технологии «комфортного мягкого света», повышающей плавность прикосновения на 70 % и обеспечивающей текстуру, похожую на бумагу — как заявляет производитель, модификация Comfort Edition увеличивает «бумажную реалистичность» на 63%, что способно привлечь пользователей, подолгу читающих электронные книги или документы.

Ещё одним различием между двумя вариантами является конфигурация памяти — обе версии предлагаются с 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти, но стандартная модификация может предоставить опцию с 12 ГБ ОЗУ и 256-ГБ хранилищем.

В остальном же характеристики новинок схожи — оба варианта оснащаются чипсетом MediaTek Dimensity 8300, 12.7-дюймовым дисплеем с разрешением 2.9K, плавной частотой обновления 144 Гц и поддержкой Dolby Vision, ёмким аккумулятором на 10 200 мА·ч, поддерживающим быструю 45-Вт зарядку, и четырьмя динамиками, к созданию которых приложили руку специалисты JBL.

Кроме того, имеется поддержка стилуса с низкой задержкой, для версии Comfort Edition составляющей 9.6 мс. Управление осуществляется ПО Lenovo Xiaotian Beta, судя по всему, предназначенном для китайского рынка.

Стоимость стандартной версии планшета Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 составляет 2099 юаней (290 долларов) за модификацию с 8 ГБ ОЗУ и 128-ГБ накопителем, вариант с 8 ГБ+256 ГБ оценён в 2199 юаней (303 доллара), а конфигурация 12 ГБ+256 ГБ стоит 2499 юаней (345 долларов). Модель Comfort Edition с 8 ГБ ОЗУ и 128-ГБ хранилищем предлагается за 2399 юаней (331 доллар), а за версию 8 ГБ+256 ГБ просят 2599 юаней (358 долларов). Новинки поступят в продажу с 27 июля по 2 августа.

#lenovo #xiaoxin pad pro 12.7
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Lenovo выпускает ноутбук Legion R9000P 2024 с 16-ядерным процессором Ryzen 7945HX
Lenovo представила ноутбук Legion R9000P 2024 с процессором Ryzen 7945HX
Lenovo представила мини-компьютер YOGA Portal с i7-14700 и RTX 4070 для профессионалов в области ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская компания начала массовое производство маскирующих "костюмов-невидимок"
+
Embraer представила первую в мире систему автоматического взлета пассажирских самолетов E2TS
1
Автомобиль Subaru WRX Project Midnight сумел побить рекорд на трассе в Гудвуде
+
Еще 5 устройств Samsung Galaxy получат июльское обновление Android от 2024 года
+
Репке: В районе Очеретино российская армия взяла под контроль н.п. Новоселовка Первая
+
Xiaomi 14T Pro продемонстрировал свои возможности и характеристики в Geekbench
+
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
9
Empress подтвердила, что взломы Denuvo начнутся в ближайшие месяцы
3
Сервис Apple Maps наконец-то стал доступен в веб-версии, но с ограничениями
+
В России началось массовое производства ударного дрона МиС-35, названного «мини Баба-яга»
+
Китайская нейросеть Kling для генерации видео стала доступна по всему миру
1
Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые напрямую сфотографировал гигантскую холодную экзопланету
+
Российское бюро "МиС" начало серийное производство ударно-разведывательного гексакоптера МиС-35
+
Химик объяснил, как делают кофе без кофеина и какой у него настоящий химический состав
+
Компания Anker разрабатывает устройство для чтения карт памяти для IPhone
+
Состоялся релиз дистрибутива Linux Mint 22 Wilma: повышенная безопасность, новая версия рабочего стола и многое другое
+
Аппараты Samsung 29 июля начнут получать крупное обновление
+
Лазерная система борьбы с дронами Helma-P будет развернута на Олимпийских играх во Франции
3
Смартфон Xiaomi 14T Pro прошёл тестирование на Geekbench с чипсетом Dimensity 9300 Plus
+
Новый Peugeot 5008 - кроссовер с гибридными и электрическими версиями по доступной цене
2

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
8
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
36
Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
1
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
26
Как заработать на криптовалютах-тапалках – обзор наиболее перспективных проектов
8
Windows XP в 2024 году - Часть 3
4
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
20
Я здесь закон - вспоминаем фильм "Судья Дредд" 1995 года
4
Здоровье геймера - 15 советов по сохранению здоровья во время долгих игровых сессий
10
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
3

Сейчас обсуждают

Павел Алексеевич
18:54
Благодарю
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
lighteon
18:53
Туалатин + шина от P4 = Celeron 4xx
Windows XP в 2024 году - Часть 1
Sergei Eremeev
18:53
я вам больще скажу взял новое железо i7 4070ти 2к , сравнил игру кризис 2 ремастер и старую версию ))) старая 12гб весит дистриб новая 45 гб !!!! на новое пк улетает в стратосферу при отличном охладе ...
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
VAKT
18:50
на первопнях 60 и 66 была ошибка в блоке математики, и я помню как интел сказал буквально следующее - "замена процессора только тем, КТО ДОКАЖЕТ, что пострадал от этой ошибки"
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
Сергей Ащев
18:49
До сих пор не могу пройти Max Payne, Герои 3 только начал, Мир танков тоже не могу никак пройти. А тут ещё какой-то Ведьмак.
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
VAKT
18:42
Ещё один .... Ну расскажи, чем хуже один 1ТБ, супротив двух но на 250 + 500 ? Очень жду выискивания 0,001 fps с лупой А заодно расскажи, как ты собираешься на 500 ГБ ставить две каких-нибудь тяжёлых и...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
lighteon
18:39
Как у того русского из анекдота с двумя металлическими шарики, который за 5 минут один сломал, а второй - потерял... В голове план по написанию материала, тесты и все это набегами то перед второй рабо...
Windows XP в 2024 году - Часть 3
VAKT
18:39
хо-хо-хо, вот и до 65 ваттных докатилась деградация
Настольные 65-ваттные процессоры Intel Core 13/14 тоже могут быть подвержены проблемам
SlyBiBi
18:24
Реклама, мля, реклама, мля, реклама...
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
SlyBiBi
18:23
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем