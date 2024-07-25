Это может быть связано с завышенными ожиданиями.

Горячо ожидаемая многими фанатами и геймерами новая часть популярной серии Grand Theft Auto может несколько разочаровать игроков в первые дни, но это всё равно будет лучшая игра в мире, считает бывший разработчик Rockstar Games Оббе Вермейдж, говорится публикации сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Rockstar Games

По словам Оббе Вермейджа, большинство геймеров возлагают на GTA 6 слишком большие надежды, ожидая от игры чего-то потрясающего, поэтому первый игровой опыт, полученный от новой части серии, может несколько разочаровать.

Бывший сотрудник компании связывает это с не слишком большими отличиями GTA 6 от предыдущей части, GTA 5, хотя и отмечает, что опубликованный ролик, демонстрирующий игровой мир продолжения серии, выглядит весьма неплохо.

Как считает специалист, технологический скачок между поколениями консолей играет важную роль, а отсутствие заметных улучшений может стать причиной того, что игроки не увидят значительных отличий от GTA 5, которая высоко подняла планку качества.

Тем не менее Вермейдж с оптимизмом смотрит на будущее новой части игровой серии, отмечая, что атмосфера Майами весьма неплохо подходит для Grand Theft Auto. При этом специалист добавляет, что у него нет какой-либо инсайдерской информации об игре, а его утверждения являются лишь частным мнением.

Оббе Вермейдж принимал активное участие в разработке целого ряда частей серии Grand Theft Auto, в том числе GTA 3, Vice City, San Andreas и GTA 4, проработав техническим директором в Rockstar Games около 14 лет, поэтому его мнение стоит учитывать.