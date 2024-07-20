Новинка имеет быстрый чип, обеспечивающий высокий fps.

Уже совсем скоро компания Lenovo должна представить свой новый планшет Xiaoxin Pad Pro 12.7, а сегодня официально обнародовала ряд характеристик новой модели, говорится в материале сайта Gizmochina.

реклама

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 получит быстрый 4-нм чип MediaTek Dimensity 8300, имеющий по четыре ядра Arm Cortex-A715 и Cortex-A510, а также графический процессор Arm Mali-G615 MC6, оперативную память LPDDR5X и хранилище до UFS 4.0.

Как утверждает производитель, в RPG с открытым миром при максимальных настройках графики и отключенном размытии изображения планшет обеспечивает среднюю кадровую частоту на уровне 59.1 fps

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 10200 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 45 Вт. По данным производителя, в режиме ожидания планшет может проработать 79.6 дня.

Ранее стало известно, что новинка обзаведётся 12.7-дюймовым экраном с разрешением 2.9K, четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos и одинарной камерой совместно со вспышкой, расположенной на задней панели.

Функционирует устройство на ZUI 16, предоставляющей целый ряд возможностей, повышающих удобство и эффективность использования планшета. Кроме того, на тыльной стороне новинки можно прикрепить стилус благодаря имеющимся магнитам.

Ожидается, что официальный запуск планшета Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 состоится в конце текущего месяца.