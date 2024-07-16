Запуск новой модели состоится 19 июля.

Компания Xiaomi объявляет, что представит свои новые мобильные устройства 19 июля на специальной конференции, которая состоится в Китае — помимо прочих новинок, производитель презентует свои первые профессиональные спортивные смарт-часы Xiaomi Watch S4 Sport, о некоторых характеристиках которых было рассказано уже сегодня, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Умные часы Xiaomi Watch S4 Sport получат прочный титановый корпус с дополнительной защитой в виде сапфирового стекла, расположенного на передней и задней сторонах устройства, а также новую вращающуюся заводную головку. Отмечается, что дизайн новинки отчасти перекликается с Apple Watch Ultra.

Кроме того, новая модель обзаведётся поддержкой eSIM, что позволит использовать смарт-часы без смартфона, а также GPS, NFC, функцией мониторинга сердечного ритма и другими возможностями. Новинка позволит отвечать на звонки, отправлять сообщения и пользоваться целым рядом приложений.

Согласно данным сертификации, умные часы будут оснащены круглым OLED-дисплеем и аккумулятором на 586 мА·ч. Помимо этого, новинка получит поддержку зарядки мощностью 10 Вт и будет работать на HyperOS.