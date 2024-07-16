Новинка оказалась на 12-15% быстрее модели предшествующего поколения.

Предстоящий чип среднего класса Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 появился в базе данных Geekbench, продемонстрировав ряд своих характеристик и показатели быстродействия, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: TechRadar/Qualcomm

Обычно чипсеты Qualcomm с добавлением буквы «s» представляют собой варианты с более скромными показателями по сравнению со стандартными моделями, что и подтверждается в данном случае — согласно сайту Geekbench, чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 получил одно основное ядро, работающее на частоте 2.5 ГГц, три производительных ядра с тактовой частотой 2.4 ГГц и два эффективных ядра с частотой 1.8 ГГц. Кроме того, SoC оснащается встроенным видеоядром Adreno 810.

При этом на производительности новинки понижение частоты практически не сказалось — в одноядерном тесте чип набрал 1175 баллов, а в многоядерном получил 3157 очков, что соответствует показателям старшей модели, Snapdragon 7 Gen 3, и, как гласят слухи, может быть связано с оснащением нового чипсета ядром ARM Cortex-A720 вместо Cortex-A715 у стандартного варианта.

Источник фото: Gizmochina

По сравнению с моделью предшествующего поколения, Snapdragon 7s Gen 2, новый чип предлагает на 15 и 12% более высокую производительность в одноядерном и многоядерном режимах, что вполне соответствует ожиданиям.

Предполагается, что чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 будет использоваться в моделях смартфонов среднего класса, а первым станет Redmi Note 14 Pro, который получит апгрейд по сравнению с моделью прошлого поколения, Redmi Note 13 Pro, оснащённой чипом Snapdragon 7s Gen 2.