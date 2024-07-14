Кроме того, устройство снабжается эффективной системой охлаждения.

Анонсирован мини-ПК Miniproca, отличающийся достаточно необычным дизайном, встроенным дисплеем и эффективной системой охлаждения, говорится в материале сайта Gizmochina.

реклама

Источник фото: Gizmochina

Одной из основных особенностей новинки является встроенный сенсорный экран с диагональю 7 дюймов, расширяющий возможности использования устройства в самых различных условиях. Для удобства дисплей имеет шарнир, позволяющий его вращать в пределах 90 градусов.

Мини-ПК Miniproca оснащается процессором AMD Ryzen 9 6900H и графическим чипом Radeon RX 680M, интегрированным в APU. Кроме того, устройство снабжено оперативной памятью DDR5 с частотой 4800 МГц и твердотельным накопителем M.2 2280, подсоединённым при помощи PCIe 4.0. Новинка выпускается в вариантах с 8, 16 или 32 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 512 ГБ, 1 или 2 ТБ.

Для эффективного отвода тепла от компонентов мини-ПК предназначена система охлаждения, снабжённая испарительной камерой и вентилятором со скоростью вращения 400 об/мин, что позволяет использовать устройство даже в самых интенсивных задачах, в том числе играх.

На передней панели новинки располагаются два порта USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъём и два порта USB 3.2 Type-A, а на задней стороне имеется интерфейс DisplayPort 1.4, порт HDMI 2.1, один USB Type-C и два USB 2.0 Type-A, а также два 2.5-гигабитных сетевых разъёма RJ45 и порт для подключения источника питания. Помимо этого, устройство имеет поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

В настоящее время мини-ПК Miniproca доступен на краудфандинговой платформе Kickstarter за 699 долларов, а его поставки должны стартовать в октябре текущего года.