Новинка имеет сенсор с чувствительностью 25600 DPI

Компания Logitech представляет свою новую модель игровой мыши, G309 Lightspeed, которая имеет надёжные гибридные переключатели, сенсор с высокой чувствительностью, сравнительно малый вес и возможность работы без дополнительного аккумулятора, сообщает сайт NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Logitech

Игровая мышь Logitech G309 Lightspeed оснащается сенсором HERO 25K, характеризующимся чувствительностью до 25600 DPI и скоростью 400 IPS, а также оптико-механическими гибридными переключателями, имеющими название Lightforce и отличающимися высокой отзывчивостью, надёжностью и длительным сроком службы.

Отличительной особенностью новинки является её способность работать без аккумуляторной батареи в случае использования совместно с ковриком Logitech Powerplay. Если же геймеру необходима большая мобильность, мышь может функционировать в автономном режиме после установки одной батареи типа AA, которая способна обеспечить до 300 часов работы в режиме Lightspeed или 600 часов при Bluetooth-подключении, хотя последний вариант отличается более высокими значениями задержек.

Приёмник Lightspeed, работающий через USB, поддерживает до двух устройств одновременно и характеризуется частотой опроса, достигающей 1000 Гц. Вес мыши без батареи составляет 68 г, а с аккумулятором — 86 г.

Новинка оснащается шестью программируемыми клавишами, варианты использования которых можно настроить в приложении Logitech G Hub. Устройство предлагается в чёрном или белом цветовом оформлении.

Стоимость игровой мыши Logitech G309 Lightspeed составляет 80 долларов.