Фактически новая модель приходит на смену Galaxy Watch5 Pro.

Помимо новых моделей складных смартфонов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, на сегодняшнем мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung представила ещё несколько новых устройств, в том числе топовые смарт-часы Galaxy Watch Ultra — новая модель фактически является преемницей Galaxy Watch5 Pro, но производитель решил привести названия своих продуктов к единому стандарту, отдав предпочтение Ultra-варианту, говорится в материале издания NotebookCheck.

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Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra получили новейший чип Exynos W1000, оснащённый пятью ядрами и производимый по 5-нм техпроцессу, 1.5-дюймовый дисплей, выполненный по технологии Super AMOLED, с разрешением 480x480 точек, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также датчик BioActive.

Как и Galaxy Watch7, устройство имеет сертификаты IP68 и MIL-STD-810H, но отличается водонепроницаемостью 10ATM, хотя производитель и не рекомендует использовать Galaxy Watch Ultra в процессе занятия водными видами спорта, предполагающими высокую скорость, например, катания на водных лыжах.

Источник фото: NotebookCheck

Новинка снабжается сапфировым стеклом и титановым корпусом, в результате чего вес устройства достигает 60.5 г. Модель доступна исключительно в версии с размером 47 мм и модемом LTE. Питает новинку аккумулятор на 590 мА·ч.

Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra доступны для предварительного заказа по цене 699 евро и поставляются с бесплатным ремешком, стоимость которого составляет 79 евро, но получить устройство можно будет только с 24 июля, когда новинка поступит в продажу.