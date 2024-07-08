Новинка поставляется с процессором Intel Core Ultra 9 185H или Core Ultra 7 155H.

Компания Beelink презентовала свою новую модель мини-компьютера, получившую название GTi14 и широкие возможности для подключения устройств, а также дискретной видеокарты, сообщает издание Gizmochina.

Мини-компьютер Beelink GTi14 доступен с производительным процессором Intel Core Ultra 9 185H или Core Ultra 7 155H, имеет 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель объёмом 1 ТБ, а также предоставляет поддержку восьми линий PCIe 4.0.

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К большой радости геймеров устройство имеет специальный разъём на нижней стороне, позволяющий подсоединить его к док-станции, обеспечивающей соединение мини-ПК с дискретной видеокартой, выбор которой зависит от пользователя.

Кроме того, новинка имеет широкий набор разъёмов для подключения различных устройств, в том числе HDMI, DisplayPort 1.4a, два 2.5-гигабитных порта Ethernet, а также USB Type-C и USB 3.2 Type-A, обеспечивающие скорость 40 и 10 гигабит в секунду соответственно.

Источник фото: Gizmochina

Помимо этого, мини-компьютер обзавёлся сканером отпечатков пальцев, позволяющим пользователю разблокировать устройство, и кардридером, размещённым на передней панели и расширяющим возможности доступа к данным.

Информацией о доступности и цене новинки на глобальном рынке производитель пока не делится, но в Китае стоимость базовой версии GTi14 составляет 673 доллара.