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Планшет Honor MagicPad 2 будет оснащён качественной 12.3-дюймовой OLED-панелью с частотой 144 Гц
Новинка будет представлена 12 июля.

До официального запуска новых мобильных устройств Honor осталось всего несколько дней, поэтому производитель продолжает делиться некоторой информацией о характеристиках новинок, чтобы заинтересовать как можно больше потенциальных покупателей — совсем недавно компания опубликовала рекламный постер, демонстрирующий дизайн смартфона Magic V3, а сейчас делится изображениями, посвящёнными планшету MagicPad 2, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Как можно увидеть на рекламном постере, дизайн планшета Honor MagicPad 2 будет весьма элегантным и тонким. Кроме того, новинка будет оснащена 12.3-дюймовым дисплеем, произведённым с применением технологии OLED, с частотой обновления 144 Гц и высоким разрешением 3K, что обеспечит чёткое и качественное изображение, а также частотой регулировки ШИМ 4320 Гц, благодаря чему снижается нагрузка на глаза в связи с отсутствием мерцания.

Ожидается, что планшет Honor MagicPad 2 будет анонсирован вместе со смартфоном Honor Magic V3, оснащённым SoC Snapdragon 8 Gen 3 и 50-Мп основной камерой, уже 12 июля — обе новинки будут представлять собой устройства премиум-класса.

#honor magicpad 2
Источник: gizmochina.com
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