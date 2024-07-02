MSI MPG 341CQPX имеет радиус кривизны 1800R и широкие углы обзора.

Компания MSI расширяет ассортимент своих игровых мониторов, представив вторую в этом году 34-дюймовую модель с панелью QD-OLED вслед за дебютировавшим ранее MAG 341CQP, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

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Источник фото: MSI

Игровой монитор MSI MPG 341CQPX, основанный на модели серии MAG, оснащён изогнутой панелью Samsung Display QD-OLED поколения «Gen 1.5» с радиусом кривизны 1800R и разрешением 3440 x 1440 пикселей, отличаясь от MAG 341CQP, снабжённым дисплеем поколения «Gen 1», частотой обновления 240 Гц и сертификацией VESA ClearMR 13000, обеспечивая качественное изображение.

Помимо высокого значения частоты обновления, на игровую направленность монитора указывает его беспрецедентно низкий показатель времени отклика GtG, составляющий 0.03 мс, что позволяет наслаждаться чёткой картинкой даже в самых динамичных игровых сценах. Кроме того, новинка имеет поддержку технологии Adaptive Sync, которая синхронизирует частоту кадров с выходным сигналом видеокарты для предотвращения разрывов экрана, и имеет широкие углы обзора по горизонтали и вертикали, составляющие 178 градусов.

Также монитор характеризуется охватом 97.8 % цветового пространства Adobe RGB, 99.3 % DCI-P3 и 139.1 % sRGB, пиковой яркостью 1000 нит, коэффициентом контрастности 1500000:1 и поддержкой DisplayHDR True Black 400. Для подключения монитора предназначаются два порта HDMI 2.1, один разъём DisplayPort 1.4a и один USB 2.0 Type-C с поддержкой PD до 98 Вт. Помимо этого, модель оснащена двумя портами USB 2.0 Type-A, одним USB 2.0 Type-B и 3.5-мм аудиоразъёмом.

Производитель официально не подтвердил дату запуска монитора MPG 341CQPX, но указал его цену в размере 900 долларов (79 300 рублей).