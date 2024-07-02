В игровом сообществе дела у Windows 11 идут хорошо.

Несмотря на то, что общее количество пользователей Windows 10, согласно данным сервиса Statcounter, опубликованным вчера, всё ещё весьма велико и значительно превосходит число лиц, предпочитающих Windows 11, в геймерском сообществе наблюдаются несколько иные тенденции, о чём свидетельствует свежий отчёт оборудования и программного обеспечения Steam, говорится в материале сайта Neowin.

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Источник фото: PC World/Microsoft

По данным, представленным игровой платформой Steam, в июне текущего года Windows 11 нарастила свою долю рынка на 0.55 %, в результате чего добилась показателя в 46.63 % и почти сравнялась с Windows 10, утратившей за месяц 0.93 % своих пользователей и имеющая 49.42 % объёма всего игрового сектора.

Некоторые игроки всё ещё отдают предпочтение устаревшим версиям ОС, а именно Windows 7 и Windows 8.1 — на их долю приходится 0.4 и 0.08 % соответственно. Всего же о своей приверженности ОС семейства Windows сообщило 96.91 % игроков в Steam, что на 0.4 % больше по сравнению с предыдущим месяцем. Геймеров, предпочитающих использовать Linux, в июне насчитывалось 2.08 %, а macOS – 1.31 %.

Вполне вероятно, что по мере приближения окончания официальной бесплатной поддержки Windows 10 количество пользователей, перешедших на Windows 11, постепенно будет увеличиваться, а число геймеров, отдающих предпочтение новой версии ОС, вскоре может превысить количество игроков, остающихся на Windows 10.