При этом Windows 10 прочно занимает лидирующую позицию.

Несмотря на некоторый спад количества пользователей Windows 11, наблюдавшийся в марте и апреле текущего года, в мае показатели у новой версии ОС вновь пошли вверх, а в июне и вовсе был зарегистрирован новый рекорд, говорится в публикации издания Neowin.

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Источник фото: PCMag/Microsoft

Согласно данным сервиса Statcounter, в июне текущего года Windows 11 не хватило всего трети процента, чтобы превысить порог в 30 % — количество пользователей данной версии ОС за месяц увеличилось с 27.67 до 29.71 %, что стало рекордным показателем за всё время существования Windows 11.

При этом Windows 10 продолжает удерживать свою лидирующую позицию по числу пользователей — этой версии операционной системы в июне 2024 года отдало предпочтение 66.1 %, хотя доля по сравнению с маем и снизилась на 2.23 %.

На третьем месте по-прежнему располагается ОС Windows 7, которая даже увеличила число своих пользователей на 0.09 %, достигнув показателя 2.95 %, на четвёртой позиции оказалась Windows 8.1 с результатом 0.4 %, а замыкает пятёрку Windows XP (0.39 %).

Отмечается, что по мере приближения даты окончания официальной поддержки Windows 10 количество пользователей, перешедших на Windows 11, будет увеличиваться, но пока сложно предсказать, насколько велико будет их число, так как останутся каналы расширенной поддержки и неофициальные источники.

Кроме того, аналитики предрекают, что после прекращения бесплатной поддержки Windows 10 пользователи будут обновлять свои компьютеры, чтобы перейти на ОС Windows 11, которая выдвигает ряд минимальных требований к ПК.

Уже несколько месяцев Microsoft пытается различными способами привлечь внимание пользователей к Windows 11 и подтолкнуть к переходу на новую версию ОС, но пока что результаты рекламных кампаний софтверного гиганта не впечатляют.