Это сделает AirPods более технологичными.

Компания Apple, известная внедрением целого ряда новых технологий в свои продукты, которые задают тренды и направляют индустрию мобильных устройств в том или ином направлении, может оснастить свои наушники совершенно новой способностью, сообщает издание Gizmodo.

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Источник фото: Apple

Как утверждает информатор Ming-Chi Kuo, в 2026 году компания Apple представит беспроводные наушники AirPods следующего поколения, которые будут оснащены инфракрасными камерами, расширяющими возможности пользователя.

Аналитик отмечает, что данные камеры будут полезны при синхронизации AirPods с очками дополненной реальности Vision Pro, благодаря чему пространственные вычисления будут выполняться гораздо эффективнее. В качестве примера приводится способность более чёткого выделения конкретного источника звука при повороте головы пользователя в том или ином направлении.

Кроме того, данное новшество принесёт другие возможности, в том числе позволит обладателю беспроводных наушников осуществлять управление при помощи жестов.

По словам информатора, инфракрасные модули камеры, которыми будут оснащены беспроводные наушники AirPods, будут схожи с датчиком распознавания лиц Apple FaceID.

Ранее о подобной возможности рассказывал журналист издания Bloomberg, отмечавший, что компания Apple уже некоторое время рассматривает возможность оснащения AirPods инфракрасными камерами.