Новинка имеет достаточно привлекательную цену.

Компания ViewSonic выпускает новую модель игрового монитора, получившего название VX2781-2K-PRO-6 и ряд характеристик, которые обеспечивают комфорт как в процессе жарких игровых баталий, так и создания контента, сообщает издание Gizmochina.

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Игровой монитор ViewSonic VX2781-2K-PRO-6 оснащается 27-дюймовой панелью с разрешением 2560x1440 точек, выполненной по технологии Fast IPS, что обеспечивает яркую и насыщенную картинку. Геймеры высоко оценят частоту обновления 240 Гц и время отклика GtG 1 мс, что позволит не отвлекаться на размытость изображения даже в самых динамичных сценах.

Игровая направленность новинки подкрепляется поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync, которые благодаря синхронизации частоты обновления дисплея с выходным сигналом совместимых видеокарт обеспечивают плавный игровой процесс без разрывов изображения.

Наблюдать за игровыми баталиями или смотреть видеоролики можно практически из любого положения, так как новинка обладает широкими углами обзора, составляющими 178 градусов.

Кроме того, монитор охватывает 96 % цветовой гаммы DCI-P3, 100 % цветового пространства sRGB и 90 % Adobe RGB, что в сочетании с 10-битной глубиной цвета обеспечивает точную цветопередачу, которую высоко оценят как геймеры, так и создатели контента. Также имеется поддержка технологии DisplayHDR 400, повышающая чёткость и глубину как тёмных, так и ярких сцен.

Источник фото: Gizmochina

Для визуального увеличения площади панели новинка получила тонкие рамки с трёх сторон, а для регулирования положения монитора в пространстве предназначена эргономичная подставка. Также имеются крепления стандарта VESA, позволяющие устанавливать устройство на стену.

Помимо этого, монитор оснащается технологиями для минимизации нагрузки на глаза, в том числе функцией подавления синего цвета, благодаря чему его уровень снижается до 40 %, устранения мерцания и затемнения постоянным током.

Для подключения устройства к ПК или игровой приставке предусмотрены два разъёма HDMI 2.0 и один порт DisplayPort 1.4. Также имеется 3.5-мм аудиоразъём для подсоединения наушников или динамиков.

Стоимость игрового монитора ViewSonic VX2781-2K-PRO-6 составляет 1594 юаня (219 долларов, 18 800 рублей). Новинка уже доступна для покупки в Китае.