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TP-Link выпустила трёхдиапазонный игровой роутер Archer GE800 с Wi-Fi 7 и скоростью свыше 11 Гбит/c
Стоимость новинки удивляет не меньше её возможностей.

Компания TP-Link наконец-то выпустила свою новую модель маршрутизатора Archer GE800, отличающуюся скоростными показателями и расширенными возможностями, в том числе для обеспечения качественного игрового процесса, сообщает сайт TechSpot.

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Источник фото: TechSpot

Трёхдиапазонный игровой роутер TP-Link Archer GE800 поддерживает стандарт Wi-Fi 7, предоставляющий целый ряд преимуществ, в том числе увеличение пропускной способности и скоростных показателей, что достигается за счёт более широких каналов в 320 МГц, а также возможность одновременного объединения нескольких диапазонов.

Как заявляет производитель, маршрутизатор обеспечивает скорость передачи данных до 11 520 Мбит/с при задействовании диапазона 6 ГГц, 5 760 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц, а также 1 376 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц. Отмечается, что для использования всех преимуществ понадобятся устройства с поддержкой стандарта Wi-Fi 7, количество которых в настоящий момент не слишком велико.

Игровая направленность новинки выражается в способности определения приоритета трафика для игровой консоли, что может позволить свести к минимуму различные лаги и уменьшить пинг.

Помимо беспроводного соединения, устройство обеспечивает проводное подключение благодаря наличию двух портов Ethernet 10 Гбит/с и четырёх 2.5 Гбит/c. Кроме того, новинка снабжена разъёмом USB 3.0, который можно использовать для медиа-сервера, FTP или сервера Samba. Также имеется поддержка Mesh-сети, благодаря чему есть возможность расширить сеть путём объединения Archer GE800 с другими маршрутизаторами или ретрансляторами EasyMesh Wi-Fi 6 и 7.

Роутер имеет широкий набор различных функций, обеспечивающих безопасность и сохранность данных, в том числе встроенную антивирусную защиту TP-Link HomeShield, возможность сканирования сети для помещения заражённых устройств в карантин, способность блокировки заражённых сайтов и защиту устройств интернета вещей в режиме реального времени.

Дизайн новинки отличается своей футуристичностью и скрытыми в корпусе антеннами, что добавляет эстетичности внешнему виду устройства.

Стоимость TP-Link Archer GE800, наряду с его характеристиками, также весьма впечатляет — новинка оценена в 599 долларов, хотя первые покупатели смогут сэкономить 100 долларов, если успеют заказать новую модель по акции, ограниченной по времени.

#tp-link #archer ge800
Источник: techspot.com
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