Аналитики прогнозируют рост стоимости чипов DRAM и VRAM.

Продолжающееся развитие технологий искусственного интеллекта является причиной роста спроса на ускорители ИИ, а также на ряд серверных комплектующих, что негативным образом влияет на стоимость чипов DRAM и VRAM, которые в третьем квартале текущего года подорожают — об этом сообщают аналитики TrendForce, говорится в материале сайта TechSpot.

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Источник фото: Micron

Согласно свежему отчёту TrendForce, в третьем квартале 2024 года стоимость чипов памяти увеличится на 5-13 % в годовом выражении. При этом цены стандартной памяти DRAM повысятся лишь на 5-10 %, а общая стоимость чипов памяти, включая HBM, возрастёт на 8-13 %.

Данную тенденцию аналитики связывают с заинтересованностью производителей чипов памяти выпускать продукты HBM, попутно повышая цены на DRAM. Отмечается, что покупатели оперативной памяти для ПК будут наблюдать меньший скачок цен (3-8 %) по сравнению с потребителями серверных модулей ОЗУ, так как запасы потребительской продукции выше на фоне объёмов продукции для серверов, а спрос со стороны обычных пользователей практически не растёт.

Как утверждают аналитики, запасы модулей оперативной памяти DDR4 весьма высоки, а основной интерес в третьем квартале текущего года будет прикован к DDR5. Прогнозируется, что стоимость DDR3 и DDR4 возрастёт на 3-8 %, ценники серверных продуктов DRAM увеличатся на 8-13 %, а цены на мобильные чипы DRAM повысятся на 3-8 %.

Цены на видеопамять, как считают специалисты, в третьем квартале также не претерпят значительных изменений, увеличившись на 3-8 %, так как общий спрос на текущую продукцию является неизменным.

Будущие же видеокарты, в том числе линейки GeForce RTX 50, могут прибавить к стоимости, так как будут использовать новейшие чипы памяти GDDR7, производство которых, по данным TrendForce, обходится на 20-30 % дороже по сравнению с GDDR6.

Отмечается, что основные производители чипов памяти выказывают большой интерес к выпуску продукции HBM, а также проявляют заинтересованность в дальнейшем повышении стоимости своих продуктов.