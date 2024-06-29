Китайская мегагруппировка будет состоять из 12 000 спутников.

В целях развития своей космической отрасли, расширения возможностей по обеспечению связи и стимуляции производства высокотехнологичных продуктов Китай разрабатывает космическую группировку спутников связи, аналогичную Starlink от американской компании SpaceX, возглавляемой Илоном Маском, и даже получившую весьма похожее название — G60 Starlink.

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Источник фото: SpaceNews/Ourspace/CNSA

Как сообщается в материале сайта SpaceNews, ссылающегося на публикацию Shanghai Securities News, первые космические аппараты группировки G60 Starlink в ближайшие дни должны быть отправлены с завода в Шанхае на космодром Тайюань, а их запуск назначен на 5 августа текущего года.

Какая именно ракета-носитель будет выводить спутники на околоземную орбиту не указывается, но источник предполагает, что наиболее вероятным кандидатом является Long March 6A, отвечающий всем требованиям данной миссии.

Созданием низкоорбитальной группировки, которая будет насчитывать около 12 000 спутников, занимается компания Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST), зимой текущего года объявившая о привлечении средств в размере 6.7 млрд юаней (943 млн долларов США).

Ещё в 2022 году SSST совместно с Академией инноваций микроспутников Китайской академии наук (IAMCAS) основала компанию Shanghai Gesi Aerospace Technology (Genesat), целью которой является строительство заводов по выпуску спутников, предназначенных для G60 Starlink.

Первый космический аппарат для данного проекта был выпущен в декабре прошлого года. В текущем же году планируется запустить на низкую околоземную орбиту 108 спутников. Первый запуск в августе будет насчитывать 18 аппаратов, что подразумевает необходимость проведения ещё пяти таких пусков для достижения цели в 2024 году.

Китайская космическая группировка G60 Starlink предназначается для предоставления глобального доступа в сеть Интернет даже в самых труднодоступных районах, а также обеспечения национальных интересов и безопасности данных.