Новинка позволяет следить за целым рядом показателей здоровья.

Компания Asus анонсировала свою новую флагманскую модель умных часов VivoWatch 6 с богатым набором функций и сравнительно небольшим весом, сообщается в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Умные часы Asus VivoWatch 6 снабжаются сенсорным дисплеем, выполненным по технологии AMOLED, с диагональю 1.39 дюйма и пиковой яркостью 350 нит, прикрытым защитным стеклом Gorilla Glass, двухдиапазонным GPS и ёмким аккумулятором, обеспечивающим до двух недель автономной работы без необходимости подзарядки. Вес устройства составляет 60 г.

Кроме того, новинка может измерять состав тела, для чего на внешнем кольце устройства установлен датчик биоэлектрического импеданса, индекс релаксации, качество сна, а также умеет снимать ЭКГ, следить за артериальным давлением и снабжается приложениями ASUS Blood Pressure и ASUS ECG для этих целей.

Помимо этого, умные часы могут мониторить активность вегетативной нервной системы и используют вариабельность сердечного ритма, на основе чего рассчитывают индекс релаксации, благодаря чему имеют возможность обнаружить внезапное или нетипичное повышение уровня стресса.

Также имеется функция «Анализ гармонии тела», отслеживающая эмоциональное состояние владельца, и возможность получения информации о скорости обмена веществ, процентном содержании жира и воды в организме благодаря касанию большого и указательного пальцев к сенсору циферблата.

Устройство снабжено приложением ASUS HealthConnect, которое способно отображать все отслеживаемые параметры здоровья владельца, а также имеет доступ к облачному сервису Care Track, благодаря которому другие члены семьи имеют возможность контролировать здоровье и местоположение пользователя в режиме реального времени.

Стоимость умных часов Asus VivoWatch 6 составляет 130 евро или 140 долларов. Информацией о дате запуска новинки производитель пока не поделился.