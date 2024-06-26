К 2028 году компания планирует разработать воздушное судно весом восемь тонн и запасом хода 2000-3000 км.

Один из крупнейших мировых производителей аккумуляторных батарей, китайская компания CATL, заявила об успешном испытании своего четырёхтонного электрического самолёта с перспективными батареями, выполненными по новейшей технологии, и рассказала о планах по выпуску восьмитонного электрического воздушного судна в ближайшие несколько лет, сообщается в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/CATL

Эффективное питание самолётов стало возможным благодаря разработанной специалистами CATL технологии создания батарей, получившей название Condensed Battery, благодаря которой плотность энергии может достигать высоких показателей, составляющих 500 Вт·ч/кг, что практически соответствует возможностям твердотельных батарей. Отмечается, что данная технология является развитием предыдущих наработок.

Ранее компания намекала, что элементы питания, произведённые с помощью новой технологии, можно использовать для электрических самолётов и кораблей, а сейчас воплотила данные слова в жизнь, представив электрический самолёт весом в 4 тонны, который может перевозить пассажиров на достаточно далёкие расстояния — производитель считает, что максимальная дальность полёта сможет достигать 3000 километров.

Планы CATL не ограничиваются созданием четырёхтонного воздушного судна, которое питается от аккумуляторных батарей — уже к 2028 году компания намерена создать восьмитонный электрический самолёт с дальностью полёта 2000-3000 километров.

Ранее представитель компании сообщал, что CATL работает над прохождением всех этапов сертификации новых батарей, которые должны соответствовать необходимым стандартам качества и безопасности, а также отметил, что данные разработки будут использоваться не только для авиационной техники, но и для электромобилей.