Соперничество между США и Китаем в космосе нарастает.

Соперничество между Китаем и США в целом ряде областей выходит за пределы нашей планеты — как заявил в недавнем интервью изданию The Washington Post администратор НАСА Билл Нельсон, несмотря на большие успехи КНР в освоении Луны, американцы будут первыми, кто ступит на поверхность естественного спутника Земли в текущем столетии.

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Источник фото: Pixabay

Билл Нельсон отметил, что за последнее десятилетие Китай добился значительных успехов в космосе и в настоящий момент участвует в космической гонке с США, но американские астронавты первыми доберутся до Луны и сделают первый шаг на её поверхность в текущем веке, как и несколько десятков лет назад, опередив КНР.

В рамках своей космической программы по исследованию Луны «Артемида» в следующем году НАСА планирует отправить четырёх своих астронавтов на лунную орбиту, а уже в 2026 году высадить людей на поверхность естественного спутника Земли.

По словам администратора НАСА, все графики соблюдаются, но источник отмечает, что сроки реализации лунной миссии постоянно переносятся в связи с рядом технических проблем, в том числе излишним износом теплового экрана капсулы, которая предназначена для транспортировки астронавтов на Луну и обратно — в рамках тестов, проводимых в 2022 году во время полёта вокруг естественного спутника Земли, характер повреждений и деформаций теплового экрана был не таким, как предполагалось, что требует дополнительных исследований.

Лунная программа НАСА предполагает, что «Орион» доставит команду астронавтов на орбиту Луны, после чего космический корабль SpaceX Starship доставит их на поверхность естественного спутника Земли, а затем отправит их обратно на «Орион», на котором экипаж вернётся на нашу планету.

По словам Билла Нельсона, успехи компании SpaceX в тестировании космического корабля Starship являются хорошим индикатором, указывающим на способность США высадить людей на поверхность Луны раньше Китая.

При этом компании Илона Маска всё ещё предстоит доказать надёжность систем Starship для доставки астронавтов на лунную поверхность, а также для дозаправки корабля в космосе.

Как отметил администратор НАСА, несмотря на конкуренцию между США и Китаем, странам необходимо будет научиться сосуществовать в космическом пространстве и на Луне.