Данная возможность может появиться в текущем году.

Компания Sony вскоре может порадовать любителей ретро-игр, позволив геймерам вспомнить былые времена без необходимости использования старой модели консоли — как заявил информатор Shpeshal_Nick в последнем подкасте XboxEra, некоторые игры, работающие на PlayStation 3, могут стать доступны и для новой модели приставки, сообщается в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Sony

В настоящий момент насладиться прохождением игр для PlayStation 3 имеется возможность только для обладателей данной консоли, владельцев достаточно дорогой подписки PlayStation Plus Premium/Deluxe или энтузиастов, имеющих навыки в использовании различных эмуляторов, но в скором времени ситуация может улучшиться — по данным информатора Shpeshal_Nick, компания Sony намерена сделать ряд игр, разработанных для PlayStation 3, доступными для запуска на игровой консоли PlayStation 5, что подтверждает более раннюю утечку.

Отмечается, что данная возможность будет реализована лишь для некоторых игр, поэтому ряд геймеров может так и не дождаться поддержки своего любимого тайтла, но за этим могут скрываться вполне понятные причины — в связи с тем, что архитектуры игровых консолей PlayStation 3 и PlayStation 5 весьма отличаются, специалистам, судя по всему, придётся выпускать патчи для поддерживаемых игр или внедрять определённые механизмы для трансляции кода, чтобы обеспечить совместимость для PS5.

При этом пока не известно, получат ли данные игры поддержку более высокого разрешения, и с какой частотой кадров они будут работать.

Если эта информация действительно подтвердится, то Sony может представить данную возможность вместе с анонсом консоли PlayStation 5 Pro, которая должна быть представлена позже в текущем году. Отмечается, что поддержка игр PS3 может быть реализована только для PS5 Pro, что поднимет продажи новой консоли, но весьма разозлит владельцев стандартной версии PS5.