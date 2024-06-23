Запуск новинки может состояться уже через несколько дней.

Компания Realme работает над своей новой моделью недорогого смартфона C61, о чём свидетельствует публикация изображений и технических характеристик новинки на сайте PassionateGeekz.

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Источник фото: PassionateGeekz

Ранее смартфон Realme C61 уже был замечен в Google Play Console с модельным номером RMX3939, но благодаря свежей утечке появились более подробные характеристики устройства — новинка будет снабжена восьмиядерным чипсетом начального уровня UNISOC T612 4G, а также дисплеем с разрешением HD+ (1600x720 точек) с плотностью пикселей 320 DPI.

Кроме того, новая модель будет выпускаться в версиях с 4 и 6 ГБ оперативной памяти, а также получит до 128 ГБ встроенной памяти. На задней панели новинки расположится 50-Мп основная камера с поддержкой технологий искусственного интеллекта и светодиодная вспышка. Питать устройство будет аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Помимо этого, новинка обзаведётся защищённым по стандарту IP54 корпусом, поддержкой жестов, функции Mini Capsule 2.0, а также получит программируемую кнопку. Работать устройство будет под управлением операционной системы Android 14.

На глобальном рынке новая модель будет доступна в двух цветовых оформлениях — чёрном и тёмно-зелёном. Стоимость смартфона Realme C61 составит 130 евро (12 300 рублей). Ожидается, что запуск новинки состоится в ближайшие несколько дней.