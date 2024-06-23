Компания проводит достаточно странную политику в отношении некоторых вопросов.

Компания Microsoft продолжает рассказывать своим клиентам о преимуществах того или иного продукта, разработанного специалистами софтверного гиганта, но в ряде случаев корпорация действует достаточно навязчиво и даже странно — как заметили журналисты издания Neowin, по каким-то загадочным причинам компания желает, чтобы пользователи отдавали предпочтение учётной записи Microsoft, а не локальной учётной записи.

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Источник фото: PC World/Microsoft

Ранее компания опубликовала руководство, в котором объяснила процесс перехода с локальной учётной записи на учётку Microsoft и наоборот. Заодно рассказав, что учётная запись Microsoft предлагает ряд преимуществ, в том числе повышенную безопасность, тесную интеграцию служб и синхронизацию между устройствами. Кроме того, компания настоятельно рекомендовала использовать учётную запись Microsoft при входе в Windows.

Спустя некоторое время в Microsoft, возможно, посчитали, что руководство по переходу с учётной записи Microsoft обратно на локальную учётку не соответствует интересам компании, так как данная часть из документации загадочным образом исчезла и до сих пор не восстановлена, что, судя по всему, намекает на заинтересованность софтверного гиганта в использовании учётной записи Microsoft. При этом причины данной ситуации пока не ясны.

Кроме того, возникает вопрос, восстановит ли компания предыдущую версию руководства, или пользователям придётся искать соответствующую документацию на сторонних сайтах.