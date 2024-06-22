Кроме того, устройство получит 8-Мп основную камеру и поддержку 4G.

Компания HMD Global, судя по всему, работает не только над новым планшетом Slate Tab 5G, информация о котором стала доступна чуть ранее, но и над моделью Tab Lite, о чём стало известно благодаря информатору smashx_60, сообщается в материале издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina/X/smashx_60

Планшет HMD Tab Lite получит бюджетный 8-ядерный чипсет Unisoc T610, 8.7-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS и имеющий скруглённые края, с разрешением 1340x800 точек и пиковой яркостью 560 нит, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Новинка обзаведётся 8-Мп камерой на задней панели и 5-Мп модулем на передней. Ёмкость аккумулятора новой модели, поддерживающего зарядку мощностью 18 Вт, составит 5500 мА·ч. Также заявлено, что устройство будет снабжено поддержкой четвёртого поколения мобильной связи (4G). Модель будет представлена в розовом, чёрном и синем цветовых оформлениях.

Планшет HMD Tab Lite, судя по всему, станет преемником модели Nokia T10, оснащённой менее производительным чипом Unisoc T606 и более простой селфи-камерой на 2 Мп, хотя разрешение основной камеры и ёмкость батареи остались без изменений.

Стоимость новинки, как утверждает информатор, составит 149 евро, что чуть ниже стартовой цены модели Nokia T10, которая на первых порах предлагалась за 160 евро. Информации о дате запуска устройства и его доступности пока не предоставляется.