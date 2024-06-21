Данная технология значительно расширит возможности предоставления услуг связи.

Производители смартфонов приступили к внедрению в свои мобильные устройства технологии NTN, позволяющей совершать звонки и получать доступ к сети Интернет при помощи прямой спутниковой связи — вскоре данная возможность может стать вполне обыденной, о чём говорят последние исследования аналитиков компании GSMA Intelligence, сообщается в публикации сайта TechSpot.

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Источник фото: Pixabay

Как считают специалисты GSMA Intelligence, технология прямой спутниковой связи является весьма перспективной и может быть использована в различных сферах бизнеса и потребительского рынка, применяясь совместно со стандартной мобильной связью.

Отмечается, что в настоящий момент контракты со спутниковыми операторами на предоставление услуг по передаче данных при помощи космических аппаратов, находящихся на околоземной орбите, заключил девяносто один оператор связи, абонентская база которых насчитывает около пяти миллиардов клиентов.

В ряде случаев спутниковая связь будет использоваться для расширения покрытия в отдалённых и труднодоступных уголках нашей планеты, а также для применения на морских судах и организации поисково-спасательных миссий.

В последние два года развитие технологий в данной области было сосредоточено на усовершенствовании методов прямой связи с применением новейших стандартов 3GPP, расширяющих возможности интеграции с неназемными сетями (NTN).

Мировым лидером в организации прямой спутниковой связи является американская компания SpaceX, которая имеет в своём распоряжении около 6000 спутников Starlink, предоставляющих услуги NTN, а на втором месте расположилась Eutelsat OneWeb, имеющая около 650 спутников NTN на околоземной орбите.

Другие компании также тестируют своё собственное оборудование для прямой спутниковой связи, в том числе американская корпорация Amazon и китайская China Satellite Network Group, причём последняя планирует запустить на околоземную орбиту для этих целей гигантскую группировку, состоящую из 12 000 спутников NTN.