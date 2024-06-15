Новинка получила лаконичный дизайн.

Доступный смартфон линейки Galaxy S24, модель Samsung Galaxy S24 FE, продолжает становиться героем новостных материалов — несколько дней назад новинка была обнаружена в базе данных Geekench, а сегодня появилась на первых рендерах, опубликованных информатором OnLeaks на Giznext, говорится в публикации сайта Gizmochina.

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На представленных изображениях смартфон Samsung Galaxy S24 FE появился в чёрном и зелёном цветовых оформлениях. Внешний вид устройства достаточно аскетичен — новинка характеризуется плоским дизайном с алюминиевыми рамками, тремя модулями камер круглой формы на задней панели и экраном с вырезом для селфи-камеры на передней.

Также на правой грани смартфона можно заметить регулятор громкости и кнопку питания, а в нижней части расположились лоток для сим-карты, решётка основного динамика, разъём USB Type-C и микрофон.

Источник фото: OnLeaks/Giznext

Дисплей новинки, обрамлённый тонкими рамками, должен получить диагональ 6.65 дюйма и производиться по технологии AMOLED. Кроме того, устройство уже было замечено в Geekbench с чипсетом Exynos 2400, снабжённым одним ядром Cortex-X4 со сниженной на 100 МГц частотой (3.1 ГГц), двумя ядрами Cortex-A720 с тактовой частотой 2.9 ГГц, тремя ядрами Cortex-A720, работающими на частоте 2.6 ГГц, и четырьмя ядрами Cortex-A520 с частотой 2.0 ГГц.

Кроме того, новинке приписывают наличие 50 Мп основной камеры, 10 Мп телеобъектива и сверхширокоугольного модуля на 12 Мп, а также аккумулятора ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 25 и 15 Вт соответственно.

Ожидается, что Samsung Galaxy S24 FE обзаведётся OneUI 6.1 на основе Android 14 с расширенными возможностями, использующими технологии искусственного интеллекта.