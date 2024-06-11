Запуск новинки может состояться уже осенью.

Уже осенью ассортимент южнокорейской компании Samsung может пополниться новой моделью серии Galaxy S24 – как сообщает сайт GSMArena, доступный смартфон данной линейки, Galaxy S24 FE, получит тот же модуль основной камеры, что и стандартная версия Galaxy S24, а также модели предшествующего поколения, Galaxy S23 и S23 FE, что вполне соответствует стратегии производителя.

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Источник фото: GSMArena

Утверждается, что смартфон Samsung Galaxy S24 FE, предположительно, имеющий модельный номер SM-S721 и кодовое имя R12, будет оснащён основной камерой с разрешением 50 мегапикселей и датчиком оптического формата 1/1.57 дюйма с размером пикселей 1.0 мкм.

Более ранние утечки предполагают, что новинка получит чипсет Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400, в зависимости от региона продажи, 6.1-дюймовый AMOLED-экран, до 12 ГБ оперативной памяти, накопитель объёмом до 256 ГБ, а также ёмкую батарею на 4500 мА·ч.

Дебют Samsung Galaxy S24 FE может состояться уже осенью текущего года, хотя и возможен вариант его появления в четвёртом квартале 2024 года лишь на некоторых рынках, в то время как глобальный запуск может произойти лишь в начале следующего года. Ожидается, что стоимость доступной модели будет стартовать с отметки в $600.