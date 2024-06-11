Эксперты обеспокоены излишней шумихой вокруг ИИ.

Взрывной рост технологий искусственного интеллекта повысил стоимость ряда компаний до небывалых высот, но специалисты предрекают кардинальные изменения в данной области в ближайшем будущем, сообщается в материале сайта TechSpot.

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Источник фото: Pixabay

В частности, Nvidia, выпускающая устройства для ускорения ИИ-алгоритмов, за последние несколько лет добилась небывалых успехов на рынке — не так давно её рыночная капитализация превысила порог в 3 трлн долларов США, что позволило ей войти в тройку самых дорогих компаний в мире, а в будущем, как полагают эксперты, она может оказаться на первом месте, потеснив с пьедестала Microsoft, что станет возможным благодаря росту потребностей технологических компаний в ИИ-ускорителях.

При этом специалисты считают, что подобная тенденция будет не слишком долгой — некоторые эксперты предсказывают, что пузырь ИИ скоро лопнет, вызвав падение крупных технологических компаний вниз. Игроки на бирже также не верят в долгий успех Nvidia – согласно отчёту Reuters, короткие ставки против компании в настоящее время достигли 34 млрд долларов, что значительно превышает ставки против Apple (19 млрд долларов) и Tesla (18 млрд долларов).

По словам профессора Джона Нотона, технологии искусственного интеллекта приведут к очередной рыночной катастрофе — по его мнению, пузырь ИИ вскоре лопнет, продемонстрировав акционерам бесперспективность чат-ботов, которых постигнет та же участь, что и первый пузырь доткомов.

Согласно расчётам специалистов Capital Economics, неизбежный взрыв пузыря ИИ состоится в 2026 году после короткого периода роста, который будет наблюдаться в 2025 году.