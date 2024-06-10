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Опубликованные изображения умных часов Google Pixel Watch 3 дают представление об их дизайне
Внешне новинка будет мало отличаться от модели предшествующего поколения.

Уже совсем скоро компания Samsung представит свои новые модели умных часов, о которых известно уже достаточно много, в то время как информации о новом продукте данной категории от конкурента южнокорейского гиганта, компании Google, пока маловато, но новые утечки позволяют дополнить хотя бы эти скудные данные — информатор Onleaks опубликовал изображения, благодаря которым можно оценить дизайн Pixel Watch 3, говорится в публикации сайта Gizmochina.

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Согласно опубликованным рендерам нового устройства, умные часы Google Pixel Watch 3 внешне будут мало отличаться от модели предшествующего поколения, получив безрамочный дисплей круглой формы и чёрный ремешок с пряжкой, но некоторые различия всё же есть — новинка имеет более толстый корпус, что может быть связано с аккумуляторной батареей большей ёмкости (307 мА·ч против 304 мА·ч у Pixel Watch 2), и увеличенный размер вращающейся заводной головки. Габариты устройства составляют 40.79x40.73x14 мм.

Источник фото: 91mobiles/Onleaks

Помимо физической кнопки, расположенной на правой грани новинки, на левой её стороны можно обнаружить узкий вырез, который, судя по всему, принадлежит решётке динамика.

Также модель умных часов Google Pixel Watch 3 должна обзавестись дисплеем с диагональю 1.2 дюйма и работать под управлением операционной системы Wear OS. Кроме того, ряд источников предполагает, что новинка будет иметь вариант, отличный от 41-мм версии, и обзаведётся сверхширокополосной связью, обеспечивающей дополнительные функции, а её дебют состоится в октябре текущего года.

#google pixel watch 3
Источник: gizmochina.com
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