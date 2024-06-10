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Смартфон Oppo Find X8 получит телеобъектив с функцией макросъёмки и ёмкий аккумулятор
Новинка может дебютировать в октябре текущего года.

Осенью текущего года китайская компания Oppo должна представить свою новую модель смартфона Find X8, о ряде технических характеристик которой рассказал информатор Smart Pikachu, сообщается в публикации сайта Gizmochina.

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Источник фото: 91mobiles

Утверждается, что в настоящий момент специалисты компании Oppo тестируют телеобъектив для смартфона Find X8, обладающий совмещёнными функциями, в том числе макросъёмкой, что позволит ему делать не только чёткие снимки объектов, расположенных на определённом удалении, но и чрезвычайно маленьких объектов крупным планом.

Также информатор сообщил, что ёмкость батареи новинки превысит 5000 мА·ч, что, по мнению журналистов источника, указывает на оснащение устройства аккумулятором на 5100-5500 мА·ч.

Ожидается, что Oppo Find X8 будет снабжён 8-ядерным чипсетом MediaTek Dimensity 9400, выполненным по 3-нм технологическому процессу второго поколения TSMC N3E и оснащённым одним ядром Cortex-X5 с тактовой частотой 3.4 ГГц, тремя ядрами Cortex-X4 и четырьмя ядрами Cortex-A7.

Новому чипу приписываются существенные улучшения в сравнении с моделью предшествующего поколения, в том числе снижение энергопотребления на 34% при сохранении той же скорости и сложности, а также увеличение быстродействия на 18% при той же мощности и сложности.

Как сообщает ряд источников, запуск Oppo Find X8 планируется в октябре текущего года, а в начале следующего года компания может представить Ultra-версию данной модели, оснащённую чипсетом Snapdragon 8 Gen 4. Также некоторое время назад в сети Интернет появились слухи о возможном выпуске смартфона Find X8 Pro, но каких-либо реальных подтверждений этому пока нет.

#oppo find x8
Источник: gizmochina.com
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