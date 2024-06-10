Новинка получит чип Snapdragon 6 Gen 1 и основную камеру на 50 Мп.

Уже совсем скоро китайская компания Vivo расширит ассортимент своих мобильных устройств новой моделью смартфона среднего класса V40 Lite, данными о дизайне и характеристиках которой поделился информатор Судханшу Амбхор, сообщается в материале сайта Gizmochina.

реклама

Судя по опубликованным изображениям устройства, Vivo V40 Lite получит элегантный дизайн с изогнутым экраном, обрамлённым тонкими рамками и снабжённым вырезом для селфи-камеры, и круглым модулем камеры на задней панели, дополненным кольцевой светодиодной подсветкой Aura. На правой боковой грани новинки располагаются качелька регулировки громкости и кнопка питания.

На представленных изображениях видно, что новинка выполнена в двух цветовых вариациях — белой и тёмно-бордовой. При этом не исключено, что могут существовать и иные варианты с применением других цветов.

Источник фото: Gizmochina/91Mobiles/Sudhanshu Ambhore

Как сообщает информатор, модель Vivo V40 Lite будет оснащёна чипом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 6.78-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии AMOLED, с разрешением Full HD+, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также поддержкой 8 ГБ виртуальной памяти.

Кроме того, устройство должно быть снабжено основной камерой с разрешением 50 мегапикселей, сверхширокоугольным модулем на 8 мегапикселей и 2-Мп сенсором, а также 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Питание новинки будет обеспечивать ёмкий аккумулятор на 5500 мА·ч, который поддерживает технологию быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт.

Помимо этого, смартфон обзаведётся встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, пылевлагозащищённым корпусом, выполненным по стандарту IP64, и будет работать под управлением ОС Android 14 с надстройкой в виде FunTouch OS.