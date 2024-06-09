Компания обещает, что в ближайшие несколько недель внедрение новой версии ОС возобновится.

Компания Microsoft тихо и незаметно прекратила развёртывание предварительной версии Windows 11 24H2 для инсайдеров без указания причины, вынудившей её это сделать, говорится в публикации сайта Neowin.

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Источник фото: PCMag/Microsoft

Софтверный гигант выпустил короткое сообщение в своём блоге, где указал на тот факт, что развёртывание Windows 11 версии 24H2 на канале Release Preview временно приостановлено на ближайшие несколько недель.

С какими именно проблемами столкнулись разработчики из Microsoft и что конкретно вынудило их приостановить внедрение ОС Windows 11 24H2, пока не ясно, но журналисты источника предполагают, что одна из таких причин может быть связана с новостью о том, что компания внесёт ряд значительных правок в механизмы безопасности новой функции Recall, которая вызвала опасения среди пользователей и специалистов, указывающих на достаточно слабую защищённость конфиденциальных данных при её использовании.

Специалист из команды Windows Insider Брэндон ЛеБлан также не объяснил, что конкретно побудило Microsoft приостановить развёртывание новейшей версии ОС — он лишь написал, что ему нечего добавить к информации, размещённой в официальном блоге, но в настоящий момент они делают всё, чтобы как можно быстрее возобновить распространение предварительной версии.

Отмечается, что Windows 11 24H2 будет доступна для широкого круга лиц чуть позднее и станет крупным обновлением, которое принесёт ряд новых функций и улучшений, расширяющих возможности пользователей.