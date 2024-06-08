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Microsoft заявляет, что улучшает механизмы защиты функции Recall с учётом пожеланий клиентов
Компания сообщает, что пользователям не стоит беспокоиться о сохранности своих данных.

Новая функция Microsoft, получившая название Recall и предназначенная для хранения информации о действиях пользователей в Windows 11, которые в случае необходимости могли бы использовать её для того, чтобы вспомнить свои конкретные действия в системе, вызвала противоречивые отзывы у специалистов, поэтому компания принимает ряд мер, чтобы повысить к ней интерес и успокоить клиентов, говорится в публикации Ars Technica.

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Источник фото: The Verge/Microsoft

Изучив предварительную версию функции Recall, исследователи сошлись во мнении, что она таит опасность для пользователей, так как сохраняет все их действия в виде скриншотов, с которых считывает текстовую информацию в базу данных MySQL, шифруя данные лишь при помощи встроенной технологии BitLocker, чем могут воспользоваться злоумышленники.

Microsoft учла претензии специалистов и пользователей, объявив, что существенно переработает защитные механизмы версии Recall, которую планируется запустить позже в текущем месяце — как заявляет компания, для доступа к данным придётся пройти аутентификацию при помощи Windows Hello, представляющую собой распознавание по лицу, отпечатку пальцев или посредством ввода специального пароля.

Кроме того, вся информация, которая, как подчёркивает Microsoft, будет храниться локально без отправки её на удалённые серверы, получит дополнительную степень защиты в виде специального шифрования, что должно решить возможные проблемы с утечкой персональных данных в руки злоумышленников.

Также в процессе работы функции Recall система будет уведомлять пользователя при помощи значков на панели задач и в системном трее. Помимо этого, ряд приложений и сайтов могут быть исключены из области действия данной функции.

При этом Recall будет встроена в Windows 11 по умолчанию, поэтому пользователям придётся выбирать, выключать её или нет.

В настоящий момент предварительные версии Recall до сих пор не имеют дополнительных средств безопасности, поэтому специалисты смогут оценить все нововведения лишь спустя некоторое время, когда Microsoft выпустит доработанный вариант.

#microsoft #recall
Источник: arstechnica.com
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