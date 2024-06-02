При этом некоторые пользователи остаются верны Windows 8.1, Windows 7 и даже Windows XP.

Сервис Statcounter продолжает ежемесячно публиковать графики, демонстрирующие популярность той или иной операционной системы на мировом рынке — свежий отчёт продемонстрировал некоторый прогресс Windows 11, но первое место от данной версии ОС всё так же далеко, говорится в публикации сайта Neowin.

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Источник фото: PC World/Microsoft

По данным Statcounter, в мае текущего года ОС Windows 11 вернула себе часть утраченных позиций, заняв 27.76 % рынка среди всех десктопных версий семейства Windows и отвоевав 1.33 %, что позволило укрепить свои позиции, удерживая второе место, но первая строчка по-прежнему пока не достижима.

На первом же месте, как и прежде, находится Windows 10, которую в мае 2024 года предпочитали 68.34 % пользователей — это на 1.69 % меньше по сравнению с апрельским показателем, что не мешает данной версии ОС значительно превосходить Windows 11 по доле рынка.

На третьем месте расположилась ОС Windows 7 с показателем 2.86 % и прибавкой за последний месяц в 0.05 %, а на четвёртой строчке оказалась Windows 8.1 с результатом в 0.43 %. Замыкает пятёрку лидеров Windows XP, (0.37 %) которая, как отмечает источник, уже более десяти лет официально не поддерживается и используется на свой страх и риск, так как весьма подвержена разнообразному вредоносному ПО.

В октябре следующего года бесплатная поддержка Windows 10 также будет прекращена, а Microsoft уже сейчас старается активно переманивать пользователей на Windows 11, приводя доводы, почему переходить необходимо незамедлительно, и некоторые из них являются весьма забавными.

Более подробную информацию с графиками и цифрами можно получить на официальном сайте Statcounter.