Сплетни о знаменитостях действительно могут заинтересовать ряд пользователей Windows.

Совсем недавно Microsoft создала на своём официальном сайте отдельный раздел, в котором сообщила о сроках прекращения бесплатной поддержки Windows 10 и настоятельно порекомендовала переходить на Windows 11 – журналисты сайта Neowin подробно изучили предлагаемую компанией информацию и обнаружили достаточно забавные аргументы в пользу перехода на новую версию ОС.

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Источник фото: PCMag / Microsoft

Сообщается, что на одной из страниц официального сайта Microsoft привели ряд доводов, почему пользователям стоит незамедлительно перейти с Windows 10 на Windows 11 – к преимуществам новой версии операционной системы представители компании причислили обновлённый пользовательский интерфейс с приятным оформлением, повышенные меры безопасности, наличие рекомендаций в «Проводнике» и меню «Пуск», улучшенную поддержку внешних дисплеев, а также ряд других возможностей.

Отдельно маркетологи Microsoft выделили пункт, в котором описали способности новейших виджетов Windows 11, которыми Windows 10 не обладает — как заявили представители компании, данное нововведение можно использовать для получения информации об акциях, погоде, спорте и даже разнообразных сплетен и слухов о знаменитостях.

Источник фото: Microsoft

Отмечается, что Windows 10 также располагает функцией с аналогичными способностями, в том числе даёт возможность ознакомиться с интересующими пользователей новостями об известных персонах. Кроме того, ранее Microsoft пришлось разрешить отключать новостные ленты в виджетах в связи с целым рядом жалоб на некачественный контент.

Необходимо учитывать, что в процессе обновления на Windows 11 ряд пользователей могут столкнуться с определёнными трудностями, так как минимальные системные требования новой версии ОС не позволяют установку на некоторые старые ПК, поэтому для апгрейда придётся искать неофициальные методы.

Также в материалах маркетологов Microsoft не упоминается, от чего придётся отказаться пользователю при переходе с Windows 10 на Windows 11, а это более удобное меню «Пуск» и «Панель задач», отсутствие навязчивой рекламы и ряд других особенностей. При этом Windows 11 предложит расширенные возможности ИИ и другие функции, которые описаны на официальном сайте.