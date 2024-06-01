Всего в текущем году компания вынуждена была отозвать около 2.5 млн электромобилей.

Американский автопроизводитель Tesla, возглавляемый Илоном Маском, отзывает более сотни тысяч своих электрокаров в связи с очередной неисправностью, говорится в публикации сайта Gizmodo.

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Источник фото: ABC News/David Zalubowski/AP

Сообщается, что у целого ряда моделей электромобилей Tesla возникли проблемы с ремнями безопасности, выраженные в отсутствии предупреждения в виде звуковых и световых сигналов в случае непристёгнутых ремней, что, как отметило Национальное управление безопасности дорожного движения США, может привести к риску для жизни водителей при вождении.

Данная неполадка вынуждает Tesla отозвать целый ряд своих электрокаров, в том числе Model 3, X, Y и S, для устранения неисправности — всего этой процедуре будет подвержено 125 000 электромобилей компании.

Подобные проблемы наблюдались у электромобилей Tesla и ранее — ещё в прошлом году водители начали жаловаться на внезапное отсоединение ремней безопасности при движении электрокара, что заставило компанию срочно принимать меры, отзывая около 110 000 электрокаров Model X.

Также в 2023 году почти два миллиона электрокаров Tesla были отозваны из-за проблем с автопилотом, которые компании пришлось устранять в целях повышения безопасности и минимизации количества возможных дорожно-транспортных происшествий.

Отмечается, что в текущем году Tesla оказалась на второй позиции по количеству отзывов своих электромобилей, уступив только американской компании Ford – всего в 2024 году автопроизводитель, возглавляемый Илоном Маском, отозвал 2.5 миллиона своих электрокаров, а крупнейшим из инцидентов данного рода стал отзыв около 2 миллионов электромобилей, связанный с недостаточно крупным шрифтом на панели, что, согласно заключению экспертов Национального управления безопасности дорожного движения, увеличивает риск аварий из-за возникающих трудностей при чтении информации.