Разработка должна включать ПО, а также ряд технических средств и оборудования.

В связи с растущей угрозой со стороны беспилотных летательных аппаратов правительство России озаботилось созданием современных систем для противодействия беспилотникам — как говорится в публикации издания CNews, на сайте госзакупок Министерством торговли и промышленности РФ был опубликован тендер, предполагающий разработку антидроновой системы.

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Источник фото: Aerospace America

Сообщается, что подрядчик должен будет представить тестовую программно-аппаратную систему для перехвата дронов с последующей принудительной посадкой БПЛА или препятствованием дальнейшего полёта к цели, включающую в себя программное обеспечение, а также модуль, осуществляющий управление и принятие решений для выполнения требуемых задач, пусковые установки с перехватчиками воздушных целей на расстоянии не менее 5 километров, радиолокационную станцию, способную следить за целями и осуществлять наведение перехватчиков, станции, предназначенные для подавления радиосигнала дронов противника путём постановки помех, оптико-электронные модули и средства хранения данных.

Согласно тендеру, разработчик должен быть выбран во второй половине июня текущего года, а создание системы должно завершиться к концу 2026 года. Стоимость работ по данному проекту оценивает в 897.3 миллиона рублей.

В настоящий момент в Российской Федерации существует целый ряд разработок от отечественных компаний, активно применяемых для противодействия беспилотным летательным аппаратам и включающих в себя системы обнаружения БПЛА с последующей постановкой радиопомех с целью организации потери связи дронами противника или физическим уничтожением беспилотников, а данная система станет дополнением к уже существующим.