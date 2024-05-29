Аудиокодек не будет входить в состав Windows 11 24H2.

Появившийся ещё в девяностых годах прошлого столетия аудиокодек AC-3, известный также под именем Dolby Digital, не будет поддерживаться будущими версиями Windows 11 — об этом стало известно благодаря недавно опубликованному Microsoft документу, пишет сайт Windows Latest.

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Источник фото: Pixabay

Согласно документации, поддержка кодека AC-3 исчезнет в предстоящем крупном обновлении Windows 11 24H2 – это означает, что пользователи более не смогут прослушать старые аудиозаписи, закодированные AC-3, штатными средствами Windows 11, такими как Media Player. При этом компания продолжит поддержку других популярных аудиокодеков, например, FLAC и ALAC.

Отмечается, что предыдущие версии Windows 11 продолжат поддерживать AC-3. Кроме того, для прослушивания аудиофайлов, закодированных данным кодеком, можно будет использовать сторонние проигрыватели, такие как VLC, или же собственноручно добавить необходимый кодек в систему. Также поддерживать AC-3 могут продолжить некоторые OEM-производители, которые решатся на его установку на своих устройствах.

В настоящее время AC-3 продолжает широко использоваться, хотя крупные компании постепенно от него отказываются, учитывая его достаточно почтенный возраст. Помимо данного аудиокодека, из Windows 11 24H2 также будут удалены устаревшие функции и программы, такие как Cortana, WordPad и ряд других. Ожидается, что обновление станет доступно для широкого круга лиц осенью текущего года.