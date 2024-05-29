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Партнёрство Microsoft и Tencent возвращает возможность запуска Android-приложений на Windows 11
Официально данная возможность будет доступна лишь для пользователей из Китая.

В начале весны текущего года Microsoft огорчила ряд своих клиентов, заявив о прекращении поддержки функции Windows Subsystem for Android (WSA), позволявшей устанавливать Android-приложения из Amazon Appstore в ОС Windows 11, но, судя по всему, проект не был заморожен, о чём свидетельствует объявление о партнёрстве между Microsoft и китайской компанией Tencent, которое предусматривает возможность запуска приложений, разработанных для Android, на Windows-устройствах, пишет сайт Neowin.

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Источник фото: Gizchina

Сообщается, что Microsoft и Tencent объявили о своих намерениях по обеспечению беспроблемной работы Android-приложений на Windows 11, установленных из Microsoft Store, куда китайская компания намерена добавить более 1500 мобильных программ и игр.

Отмечается, что конкретного указания технологий, используемых для этого, не имеется, но существует несколько признаков, что используется именно Windows Subsystem for Android, в том числе упоминание о применении Tencent App Store ОС на базе Android 13, являющейся последней версией, поддерживаемой WSA, а также перечисление ряда функций, присущих данной технологии.

В настоящий момент известно, что новая функция официально будет доступна лишь для клиентов в Китае. Предполагается, что сотрудничество Microsoft и Tencent может быть весьма плодотворным, учитывая популярность мобильных игр среди китайских пользователей. При этом предыдущий аналогичный проект, поддерживаемый Microsoft и Amazon, был признан не слишком успешным.

#microsoft #tencent
Источник: neowin.net
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