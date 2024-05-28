Госкорпорация считает данное направление весьма перспективным.

В связи с изменяющимся рынком атомной энергетики и переориентированием ряда государств на более гибкие системы генерации госкорпорация «Росатом» намерена активно развивать перспективное направление по созданию атомных электростанций малой мощности (АСММ) и приступить к предварительным переговорам по данному вопросу с целым рядом мировых держав, говорится в публикации издания «РИА Новости», ссылающейся на отчёт АО «Атомэнергопром».

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Источник фото: Росатом

Как утверждается в документе, учитывая смещение фокуса ряда стран в сторону решений, предлагающих более гибкие условия по объёмам генерируемой мощности и финансовым вложениям, в текущем году «Росатом» намерен активно развивать одно из наиболее важных направлений, предполагающих реализацию проектов по созданию АЭС малой мощности.

Отмечается, что в 2024 году представители госкорпорации планируют приступить к переговорам с партнёрами ряда государств, расположенных в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Африке, с целью реализации новых проектов АСММ.

Ранее в «Росатоме» сообщили, что в ходе официального визита Президента Российской Федерации в Узбекистан был подписан протокол, предусматривающий расширение сотрудничества между двумя странами, согласно которому в Джизакской области Узбекистана будет построена атомная электростанция малой мощности по российским технологиям. Генеральным подрядчиком данного проекта станет «Росатом», а строительные работы будут выполнять, в том числе, местные компании. Расчётная мощность новой АСММ составит 330 МВт, что предполагает наличие шести реакторов по 55 МВт.