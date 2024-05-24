Проект развития систем автоматизированного проектирования в микроэлектронике собираются реализовать до 2030 года.

В связи с отказом ряда компаний, владеющих правами на системы автоматизированного проектирования (САПР), используемые для разработки чипов, плат и микросхем, из недружественных России стран вести дело с российскими разработчиками и производителями микроэлектроники Правительство РФ подготавливает программу, предусматривающую развитие в данном направлении отечественного ИТ-рынка, пишет издание «Коммерсантъ».

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Источник фото: Pixabay

Как рассказал в беседе с журналистами источника Владимир Дождев, занимающий пост директора департамента цифровых технологий Минпромторга, специалисты ведомства совместно с крупными участниками российского ИТ-рынка работают над планом по развитию отечественных САПР, реализовать который собираются до 2030 года.

По словам Владимира Дождева, в настоящий момент прорабатываются основные направления, по которым будут осуществляться работы по созданию и дальнейшему развитию российских САПР, а также поддержку компаний в процессе их перехода на отечественные решения.

Также он добавил, что работы ведутся с учётом потребностей отечественных дизайн-центров и заводов, которые намерены использовать отечественные САПР для создания своих собственных продуктов.

Участники ИТ-рынка подтверждают данные инициативы властей РФ, но ряд из них скептически относится к этой программе, считая, что для осуществления проекта потребуются значительные суммы, а конечный продукт будет хуже по сравнению с зарубежными аналогами.

При этом мнения о необходимости создания отечественных САПР для микроэлектроники с целью избавления от зарубежной зависимости также распространены в российской ИТ-сфере — ряд экспертов полагают, что работы в данном направлении крайне важны, но на пути к цели будет немало трудностей, которые предстоит решить.

Отмечается, что в Минпромторге пока не сообщают об объёмах выделяемых в рамках данной программы средств, но представители отрасли считают, что для реализации проекта потребуются десятки миллиардов долларов.