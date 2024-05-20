Для этого специалисты компании Google сократили время перехода устройства в спящий режим.

Предстоящее крупное обновление операционной системы Android 15 от Google принесёт целый ряд улучшений, которые пока что ускользают от взгляда маркетологов компании, рекламирующих совсем другие функции новой версии ОС, но не остались незамеченными благодаря журналистам сайта Android Authority.

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Источник фото: Digital Trends

Речь идёт об изменении в Android 15 механизма перехода в спящий режим, что позволит значительно увеличить время автономной работы мобильных устройств в режиме ожидания. Журналистам издания удалось выяснить у представителей Google, как именно специалисты компании сумели достичь данного прогресса — сообщается, что разработчики сократили время, требуемое мобильному устройству для перехода в спящий режим вполовину по сравнению с Android 14, тем самым добившись увеличения продолжительности работы без необходимости подзарядки в режиме ожидания на три часа. Отмечается, что данный показатель справедлив только для некоторых устройств, в то время как для остальных гаджетов он может быть ниже.

Данное улучшение будет распространяться не только на все мобильные устройства под управлением Android 15, но и на гаджеты с операционной системой Wear OS, которая будет базироваться на новейшей ОС от Google. При этом предстоящая Wear OS 5 будет основана на Android 14, в то время как Wear OS 6, предположительно, получит все преимущества Android 15.

Помимо увеличения времени автономной работы в режиме ожидания Android 15 получит ряд других улучшений, в том числе возможность хранения конфиденциальной информации в изолированной части ОС, усовершенствованный сервис обнаружения краж и многое другое.