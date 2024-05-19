Благодаря проекту оценить возможности сетей 5G смогут во всех субъектах РФ.

В России продолжается выполнение программ по внедрению новых стандартов телекоммуникаций, в том числе пятого поколения мобильной связи 5G — о планах в данной области рассказал заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко, пишет новостное издание «РИА Новости».

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Источник фото: Pixabay

По словам Дмитрия Угнивенко, к 2030 году в шестнадцати городах Российской Федерации, численность жителей которых превышает отметку в один миллион, должны быть развёрнуты коммерческие сети сотовой связи пятого поколения, а в целом каждый субъект РФ получит возможность протестировать новые технологии 5G благодаря реализации проекта пилотных зон.

В прошлом году Государственная комиссия по радиочастотам осуществила первый шаг по внедрению технологий 5G, определив регионы, в которых будут запущены пилотные проекты по тестированию сетей мобильной связи пятого поколения — в список вошли такие города, как Москва, Казань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, а также Московская и Ленинградская области.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что подготовительный этап реализации проекта по использованию сетей 5G намечен на следующий год, а в 2026 году российские операторы связи приступят к активному запуску сетей сотовой связи пятого поколения с использованием отечественных базовых станций в крупных мегаполисах.

Согласно проекту стратегии развития связи в России, опубликованному в прошлом году, развёртывание мобильных сетей пятого поколения в населённых пунктах с численностью свыше ста тысяч человек должно быть завершено к 2035 году, при этом будет использоваться российское оборудование.