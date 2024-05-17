В будущем компания планирует развивать данное направление.

Дочерняя компания автомобильного гиганта General Motors разработала систему, позволяющую использовать электромобили корпорации не только по прямому назначению, но и для питания дома в случае отключения электроэнергии, говорится в публикации сайта Fast Company.

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Источник фото: Fast Company/GM

Сообщается, что специалисты GM Energy разработали новую технологию двунаправленной зарядки от автомобиля к дому (V2H) и наоборот, что позволит электрокарам и домам обеспечивать другу друга энергией.

Набор включает в себя двунаправленное зарядное устройство, батарею и концентратор, управляющий всей системой и контролирующий процесс передачи энергии от электромобиля в домовую сеть, преобразуя постоянный ток в переменный и наоборот при процессе зарядки электрокара. Его стартовая стоимость составляет 7299 долларов США.

Пользователь имеет возможность управлять системой для запитывания всего дома или отдельных его частей, а также для её настройки. Специалисты компании подсчитали, что в среднем электромобиль General Motors может обеспечивать энергией дом в течение трёх-четырёх суток, в зависимости от нагрузки и модели электрокара.

Система способна выдавать в домовую сеть до 9.6 киловатта и по умолчанию прекратит данное действие в случае разрядки батареи электромобиля до 20 %, но пользователь может изменить этот параметр.

В будущем GM Energy планирует активно развиваться в данном направлении, предложив аккумуляторный блок для хранения энергии, способный заряжаться от солнечных батарей, а также разработав аналогичный продукт для коммерческого применения.

Специалисты отмечают, что в настоящий момент происходит тестирование системы, а в будущем необходимо будет разработать отраслевой стандарт, регламентирующий процесс двунаправленной подачи энергии между электромобилем и потребителем энергии.