Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Роскосмос: Сильнейшая геомагнитная буря не оказала воздействия на работу МКС
Международная космическая станция работает в штатном режиме, несмотря на значительные геомагнитные возмущения.

Самая мощная за последние два десятка лет геомагнитная буря, достигшая максимального уровня, не оказала существенного влияния на Международную космическую станцию, рассказали в пресс-центре госкорпорации «Роскосмос», пишет издание «РИА Новости».

реклама

Источник фото: РИА Новости/NASA/SDO

Как говорится в заявлении, мощнейшие выбросы солнечной материи, вызвавшие сильнейшие геомагнитные возмущения на Земле, не повлияли на режим функционирования МКС и не потребовали от специалистов коррекции её орбиты. Таким образом, станция работает в штатном режиме, несмотря на мощнейшую геомагнитную активность.

Обрушившаяся на нашу планету магнитная буря вчера достигла максимального уровня G5, чего, по информации учёных, не наблюдалось уже два десятилетия. Специалисты отмечали, что данное явление может оказать значительное негативное воздействие на электронные и радиотехнические системы на поверхности Земли и в космосе.

Мощнейшие геомагнитные возмущения заставили новозеландскую энергокомпанию на время отключить часть своих линий электропередач с целью избежать возможных поломок, а Илон Маск заявил, что группировка спутников Starlink оказалась под негативным воздействием геомагнитного шторма, но космические аппараты пока справляются со своими задачами.

Тот факт, что все системы МКС работают в штатном режиме, доказывает её надёжность и продуманность конструкций и технических решений в экстремальных случаях в условиях космоса.

#роскосмос #мкс #геомагнитная буря
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
Boeing Starliner готовится к первому пилотируемому полету на МКС
Российские космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Победы
Космический корабль Boeing Starliner готовится к своему первому пилотируемому полету
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Российские РЭБ превращают высокотехнологичное оружие из США на Украине в малоэффективное
7
Модернизированная версия танка «Царь-мангал» выдержала 40 прилётов дронов ВСУ
2
Илон Маск: космические аппараты Starlink подверглись серьёзному воздействию магнитной бури
1
В США провели испытания новой беспилотной ракетной системы AML
+
Канадский производитель броневиков Senator планирует построить завод на территории Украины
1
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
13
В Калининградской области строят импортозамещающий металлургический комплекс
3
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
В городе Ровно прошёл «День без повесток», который закончился массовой раздачей повесток
1
Мозговой чип Neuralink Илона Маска частично отсоединяется у первого пациента-человека
1
В Амурской области идет подготовка к строительству одного из крупнейших ГОКов Дальнего Востока
+
Сэм Альтман вывел Oklo на публичный рынок с целью решения растущего спроса на энергию для ИИ-систем
+
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
Российские войска продвигаются вперед на границе ДНР и Запорожской области
+
Сырский договорился о возобновлении тактики кочующих систем ПВО Patriot
2
Инструменты ИИ Google позволили создать карты мозга, чтобы изучать функции мозга и заболеваний
+
Подтверждена первая функция Nintendo Switch 2
+
Bugatti представляет сверхмощный гибридный двигатель V16 с рекордной максимальной скоростью 445 км/ч
3
Появились рисунки с островами камер OnePlus 13 и OnePlus 13R
+
Веб-сайт Declassified: британские военные провели 200 шпионских миссий в Газе в поддержку Израиля
+

Популярные статьи

Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
29
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
45
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
53
Подборка игр на ПК, похожих на Stellar Blade
7
Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
7
Мое мнение о Atomic Heart на PS5 (PushSquare)
2
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
19
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
22
Почему аналитики на Уолл-стрит верят в акции AMD, и как Nvidia теряет клиентов
7
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
9

Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
14:49
Пиши конкретнее - AIO, а не все СЖО. С кастомами всё в порядке.
На Земле наблюдалась самая мощная за последние 20 лет магнитная буря
ark-bak
14:47
Лишь бы Япония к тому времени осталась
Японские ученые создали препарат для роста зубов
Красный Полдень
14:43
у кого 100% рынка?
Почему аналитики на Уолл-стрит верят в акции AMD, и как Nvidia теряет клиентов
Johan_888
14:43
Самый дорогой и бесполезный самолёт в мире, если 20 лет назад он ещё что-то из себя и представлял, то в современном применении он бесполезен, современные системы обнаружения его видят, и скорости нет...
Military Watch: Парк стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2 ВВС США сократился до 19 единиц
Красный Полдень
14:40
одна АМД лучше чем три нивидии. Нивидию даже в дар принимать опасно, если жизнь и рассудок вам дороги. Вон что с автором статьи случилось - сошёл с ума.
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Данил Дементьев
14:39
Ну, то, что однопоток может не пострадать, это ладно, но вот без гипертрейдинга я даже боюсь представить, что будет с многопотоком... i9 за 60к будет наравне с r7 за 30к? Если это и правда так, то я д...
На Земле наблюдалась самая мощная за последние 20 лет магнитная буря
Красный Полдень
14:38
Вместо этого лютого онанизма и гейпорно, надо было всего то купить одну нормальную крарту, то есть АМД.
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Kirsan9026
14:36
Дожить бы до этого момента.
Японские ученые создали препарат для роста зубов
Бот_Пригожина_03081
14:32
ВСУ рискует потерять войска, если будет цепляться за... Украину. А поэтому - бежать надо сразу в Польшу и геноцидить поляков по-новой. Их 80 лет назад ничему не научили, по-прежнему поддерживают хах...
New York Times: ВСУ рискует потерять войска, если будет цепляться за Харьков
Сергей Гончаров
14:31
Нафик 970-е дрова эти не уперлись. Винде хватает даже нонеймов на 60Гб, это очевидно еще с sandforce в 2011 году. Кроме слова "система" видимо ничего и не шариш. Винда стоит на своих 80-100 гигах и ти...
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем