Международная космическая станция работает в штатном режиме, несмотря на значительные геомагнитные возмущения.

Самая мощная за последние два десятка лет геомагнитная буря, достигшая максимального уровня, не оказала существенного влияния на Международную космическую станцию, рассказали в пресс-центре госкорпорации «Роскосмос», пишет издание «РИА Новости».

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Источник фото: РИА Новости/NASA/SDO

Как говорится в заявлении, мощнейшие выбросы солнечной материи, вызвавшие сильнейшие геомагнитные возмущения на Земле, не повлияли на режим функционирования МКС и не потребовали от специалистов коррекции её орбиты. Таким образом, станция работает в штатном режиме, несмотря на мощнейшую геомагнитную активность.

Обрушившаяся на нашу планету магнитная буря вчера достигла максимального уровня G5, чего, по информации учёных, не наблюдалось уже два десятилетия. Специалисты отмечали, что данное явление может оказать значительное негативное воздействие на электронные и радиотехнические системы на поверхности Земли и в космосе.

Мощнейшие геомагнитные возмущения заставили новозеландскую энергокомпанию на время отключить часть своих линий электропередач с целью избежать возможных поломок, а Илон Маск заявил, что группировка спутников Starlink оказалась под негативным воздействием геомагнитного шторма, но космические аппараты пока справляются со своими задачами.

Тот факт, что все системы МКС работают в штатном режиме, доказывает её надёжность и продуманность конструкций и технических решений в экстремальных случаях в условиях космоса.