Глава SpaceX отметил, что спутники пока справляются.

Несколько часов назад Земля испытала на себе одно из самых мощных за последние десятки лет воздействий со стороны Солнца, что привело к магнитной буре максимального уровня, оказавшей негативное влияние не только на электронику, расположенную на поверхности нашей планеты, но и на аппараты, находящиеся на околоземной орбите — об этом сообщил глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X.

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Источник фото: GeekWire

Согласно заявлению американского предпринимателя, в настоящий момент на Землю обрушилась крупная геомагнитная солнечная буря, которая является наиболее крупной за последнее время и оказала серьёзное давление на космические аппараты Starlink, обеспечивающие связью клиентов по всему миру. Также он добавил, что спутники всё ещё выдерживают данное воздействие.

Кроме того, генеральный директор SpaceX опубликовал график Центра прогнозирования космической погоды США, согласно которому сегодня магнитная буря достигла наивысшего уровня G5.

В 2022 году SpaceX уже испытывала трудности в связи с геомагнитным штормом, который привёл к потере нескольких десятков спутников космической группировки Starlink, находящихся на околоземной орбите.

Сегодня учёные ряда стран зафиксировали самую мощную магнитную бурю за последние двадцать лет, наблюдаемую на Земле, присвоив ей максимальный уровень и заявив, что данное явление представляет опасность для обеспечения стабильной радиосвязи и систем позиционирования.