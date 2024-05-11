В компании опасаются возможных аварий из-за возмущений геомагнитного поля.

Обрушившаяся на Землю несколько часов назад геомагнитная буря самого высокого уровня мощности оказала негативное воздействие на различные устройства и системы на Земле и в космосе.

В частности данное явление вынудило управляющую энергокомпанию Новой Зеландии принять экстренные меры по предотвращению возможных масштабных аварий, вызванных повышенной солнечной активностью и последующими возмущениями на нашей планете, пишет издание «РИА Новости».

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Источник фото: РИА Новости/Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Сообщается, что государственная энергокомпания Transpower New Zealand Limited, ведущая свою деятельность по управлению электрическими сетями в Новой Зеландии, заявила об отключении части своей энергосистемы как на Северном, так и на Южном островах страны, в связи с чрезвычайно высоким уровнем опасности возникновения аварийных ситуаций из-за негативного воздействия геомагнитной бури самого высокого класса G5.

Перед временной приостановкой функционирования части своих линий электропередач новозеландская компания уведомила своих клиентов о временных отключениях. В данный момент в Transpower New Zealand Limited заверяют, что каких-либо негативных последствий от данных действий не предвидится.

Ранее учёные по всему миру сообщили, что геомагнитные бури могут оказать негативное воздействие на целый ряд систем на Земле и в космосе, в том числе электронику, линии электропередач и различные радиотехнические средства, вызвав перебои в их работе или даже приведя к выходу из строя.

Американский предприниматель Илон Маск, являющийся главой аэрокосмической корпорации SpaceX, также отмечал значительное воздействие возмущений, вызванных солнечной активностью, на космические аппараты Starlink.