Несколько часов назад Земля испытала на себе последствия самых мощных возмущений со стороны Солнца за последние двадцать лет, сообщают специалисты ряда стран, пишет издание РИА Новости.
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Источник фото: РИА Новости/NASA/SDO
Как заявил глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачёв, на нашей планете наблюдается магнитная буря высшего уровня — такого не было уже двадцать лет.
Учёный связал данное явление с мощным выбросом Солнца в виде четырёх облаков плазмы, которые затем должны были слиться в единый объект, характеризующийся более внушительными размерами и воздействием на Землю.
Национальный центр прогнозирования космической погоды КНР сообщил, что в первой половине текущего дня по времени Пекина наблюдался сильнейший геомагнитный всплеск, который характеризовался самым высоким Кp-индексом девятого уровня, в результате чего в Китае был объявлен «красный» уровень предупреждения.
Также китайскими учёными было отмечено, что данная геомагнитная буря является наиболее сильной за последние 20 лет, начиная с ноября 2004 года, и может привести к ухудшению качества связи и точности геопозиционирования.
Национальная метеорологическая служба США выпустила заявление, в котором говорится о присвоении магнитной буре, обрушившейся на Землю в 18:54 по восточному времени (01:54 утра субботы по московскому времени) уровня G5, являющегося максимальным. По прогнозам специалистов, сильные геомагнитные возмущения будут наблюдаться до воскресенья включительно.