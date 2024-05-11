Данному явлению был присвоен максимальный уровень.

Несколько часов назад Земля испытала на себе последствия самых мощных возмущений со стороны Солнца за последние двадцать лет, сообщают специалисты ряда стран, пишет издание РИА Новости.

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Источник фото: РИА Новости/NASA/SDO

Как заявил глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачёв, на нашей планете наблюдается магнитная буря высшего уровня — такого не было уже двадцать лет.

Учёный связал данное явление с мощным выбросом Солнца в виде четырёх облаков плазмы, которые затем должны были слиться в единый объект, характеризующийся более внушительными размерами и воздействием на Землю.

Национальный центр прогнозирования космической погоды КНР сообщил, что в первой половине текущего дня по времени Пекина наблюдался сильнейший геомагнитный всплеск, который характеризовался самым высоким Кp-индексом девятого уровня, в результате чего в Китае был объявлен «красный» уровень предупреждения.

Также китайскими учёными было отмечено, что данная геомагнитная буря является наиболее сильной за последние 20 лет, начиная с ноября 2004 года, и может привести к ухудшению качества связи и точности геопозиционирования.

Национальная метеорологическая служба США выпустила заявление, в котором говорится о присвоении магнитной буре, обрушившейся на Землю в 18:54 по восточному времени (01:54 утра субботы по московскому времени) уровня G5, являющегося максимальным. По прогнозам специалистов, сильные геомагнитные возмущения будут наблюдаться до воскресенья включительно.