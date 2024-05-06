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Рынок интернет-торговли в РФ продолжает расти — Ozon и Wildberries вошли в топ-10 маркетплейсов
Всего за месяц на самые крупные торговые интернет-площадки России заходили сотни миллионов раз.

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Российский рынок интернет-торговли продолжает неуклонно расти, а наиболее крупные российские маркетплейсы Ozon и Wildberries вошли в десятку мировых лидеров по количеству пользователей, посетивших данные площадки в сети Интернет, что следует из отчёта, опубликованного компанией Data Insight, говорится в материале издания «Ведомости».

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Источник фото: Pixabay

Согласно подсчётам специалистов, по количеству посещений в прошлом году российский маркетплейс Ozon с показателем в триста шестнадцать миллионов сессий за месяц оказался на десятой позиции в рейтинге крупнейших торговых площадок в мире, а Wildberries занял девятую строчку топа — онлайн-сервис был посещён в среднем около трёхсот сорока трёх миллионов раз за месяц. На первом же месте очутился американский маркетплейс Amazon с результатом в 4.7 миллиарда посещений в месяц.

Отмечается, что по состоянию на декабрь 2023 года в Российской Федерации насчитывалось четыре маркетплейса, оборот которых превышал порог в сто миллиардов рублей в год — в их список вошли Wildberries, Ozon, «Мегамаркет» и «Яндекс.Маркет», на долю которых пришлось около девяноста двух процентов всех заказов, оформленных в российском сегменте сети Интернет.

Также стало известно, что по темпам расширения рынка интернет-продаж в прошлом году Россия заняла первую строчку с показателем роста на тридцать шесть процентов, в то время как в США объёмы торговли в сети Интернет в 2023 году выросли лишь на одиннадцать процентов.

#россия #ozon
Источник: vedomosti.ru
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